Özgün Çanakkalede 10 Şubat Perşembe günü (yarın) okullar tatil mi?
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Çanakkale'de 10 Şubat Perşembe günü (yarın) okullar tatil mi?

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? sorusu merak kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu uyarısı gelirken yarın okullar tatil mi merak ediliyor. Çanakkale'de yağış nedeniyle 9 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edildi. Çanakkale'de öğrenci ve veliler yarın da okulların tatil olup olmayacağı sorguluyor? Peki, 10 Şubat Perşembe günü Çanakkale'de okullar tatil edildi mi? Çanakkale Valiliği'nden açıklama geldi mi? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkalede 10 Şubat Perşembe günü (yarın) okullar tatil mi?
çanakkale

Çanakkale'de ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "Bugün Çanakkale'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Çanakkale'de 10 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

ÇANAKKALE'DE YARIN 10 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

9 Şubat Çarşamba günü Çankırı, Uşak ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Çankırı'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı kar tatili açıklaması geldi mi?
ÖZGÜN
Çankırı'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı kar tatili açıklaması geldi mi?

Bilecik'te (yarın) 10 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı?
ÖZGÜN
Bilecik'te (yarın) 10 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı?

Kütahya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi?
ÖZGÜN
Kütahya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi?

Konya'da yarın 10 Şubat Perşembe günü okullar tatil olacak mı?
ÖZGÜN
Konya'da yarın 10 Şubat Perşembe günü okullar tatil olacak mı?
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