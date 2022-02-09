Çanakkale'de 10 Şubat Perşembe günü (yarın) okullar tatil mi?

Çanakkale'de ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "Bugün Çanakkale'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Çanakkale'de 10 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

ÇANAKKALE'DE YARIN 10 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

9 Şubat Çarşamba günü Çankırı, Uşak ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖZGÜN Çankırı'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı kar tatili açıklaması geldi mi?

ÖZGÜN Bilecik'te (yarın) 10 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı?

ÖZGÜN Kütahya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi?