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Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi!

18:326/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Çanakkale'de bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale'de bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın (7 Ocak 2025) yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen sefer saatleri...

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.


Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacağı, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.


#Feribot serfeleri
#Çanakkale
#GESTAŞ

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Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi!