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Çanakkale'de Valiliği açıkladı: Bugün okullar tatil mi edildi?

Okullarda eğitim öğretim zili bugün ilk ara tatilin ardından yeniden çaldı. Çanakkale'de gün boyu etkili olan ve deniz ulaşımında aksamalara yol açan fırtınanın bu gece ve yarın da devam etmesi beklendiğinden eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Peki Çanakkale’de okullar kaç gün tatil? Kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik hasta personel bugün izinli mi?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkalede okullar bugün tatil mi? Çanakkale Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?
Çanakkale'de bugün okullar tatil mi?

Çanakkale lodos fırtınası nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, halen etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece ve yarın Çanakkale il genelinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 55 ile 90 kilometre şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirdi.

Çanakkale'de okullar bugün tatil mi?

Bunun üzerine Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen meteorolojik tahminler nedeniyle; ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel, 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

İl Afet Müdahale Planı’nda görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir.

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