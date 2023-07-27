Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale etti.