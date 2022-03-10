Çanakkale'de Yarın (11 Mart Cuma) Okullar Tatil Edildi mi?

Türkiye genelinde okulların tatil olup olmadığına ilişkin aramalar iyice arttı. Çanakkale'de yaşayan vatandaşlarımız da; yaşadıkları illerdeki son durumu merak ediyor. Peki, Çanakkale okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi?

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'nin 5 ilçesinde kar yağışı beklendiği için taşımalı eğitime ara verildi

Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma beklendiği için taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı ilçelerinde kar yağışı beklendiği, hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime 10 Mart'ta ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

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GÖKÇEADA'YA BAZI SEFERLER DE İPTAL

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Gökçeada'dan planlanan saat 18.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.