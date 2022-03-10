Özgün Çanakkalede Yarın (11 Mart Cuma) Okullar Tatil Edildi mi?
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Çanakkale'de Yarın (11 Mart Cuma) Okullar Tatil Edildi mi?

Çanakkale'de okullar tatil mi? sorusu Çanakkalevatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yapınca, il valiliklerinden de peşpeşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale'de okullarda eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor. Peki, 11 Mart Cuma günü Çanakkale'de okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkalede yarın 11 Mart Cuma okullar tatil edildi mi?
Çanakkale

Türkiye genelinde okulların tatil olup olmadığına ilişkin aramalar iyice arttı. Çanakkale'de yaşayan vatandaşlarımız da; yaşadıkları illerdeki son durumu merak ediyor. Peki, Çanakkale okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi?

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'nin 5 ilçesinde kar yağışı beklendiği için taşımalı eğitime ara verildi

Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma beklendiği için taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı ilçelerinde kar yağışı beklendiği, hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime 10 Mart'ta ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

GÖKÇEADA'YA BAZI SEFERLER DE İPTAL

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Gökçeada'dan planlanan saat 18.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

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