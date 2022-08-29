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Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Ağustos 2022

Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Geçen hafta güncel altın fiyatları yatırımcısının yüzün güldürdür. Yatırımını altından yana kullananlar başta gram altın ve çeyrek altın olmak üzere cumhuriyet altını ve yarım altının yukarı yönlü hareket etmesiyle kazançlı çıktı. Anlık altın fiyatlı sorgulaması yapan vatandaşlar altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? sorularını araştırıyor. İşte 29 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı altın fiyatı: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL, güncel altın fiyatları
Altın fiyatları anlık

Anlık altın fiyatları yeni işlem gününde de merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel piyasalar olumsuz etkilenmeye devam ederken yatırımcılar dolar ve altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Gram altın son günü 1.024,4 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.680liradan işlem görmekteydi. Altının ons fiyatı, 1.726,85 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı 1.012,59 TL,

Gram altın satış fiyatı 1.018,67 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Altın gram alış fiyatı 1.008,14 TL

Altın gram satış fiyatı 1.008,37 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Ons altın alış fiyatı 1.726,48 TL,

Ons altın satış fiyatı 1.726,85 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 1.612,97 TL,

Çeyrek altın satış fiyatı 1.648,55 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.452,08 TL,

Cumhuriyet altın satış fiyatı 6.574,55 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 3.215,96 TL,

Yarım altın satış fiyatı 3.297,36 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın alış fiyatı 6.452,08 TL,

Ziynet altın satış fiyatı 6.574,55 TL,

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış fiyatı 6.751,67 TL,

Ata altın satış fiyatı 6.919,73 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik alış fiyatı 557,03 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 667,11 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik alış fiyatı 919,42 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 952,20 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse alış fiyatı 16.353,00 TL,

Gremse satış fiyatı 16.603,00 TL.

Drone ile kaydedildi

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