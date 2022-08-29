Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Ağustos 2022

Anlık altın fiyatları yeni işlem gününde de merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel piyasalar olumsuz etkilenmeye devam ederken yatırımcılar dolar ve altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Gram altın son günü 1.024,4 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.680liradan işlem görmekteydi. Altının ons fiyatı, 1.726,85 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı 1.012,59 TL,
Gram altın satış fiyatı 1.018,67 TL,
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Altın gram alış fiyatı 1.008,14 TL
Altın gram satış fiyatı 1.008,37 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Ons altın alış fiyatı 1.726,48 TL,
Ons altın satış fiyatı 1.726,85 TL,
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı 1.612,97 TL,
Çeyrek altın satış fiyatı 1.648,55 TL,
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.452,08 TL,
Cumhuriyet altın satış fiyatı 6.574,55 TL,
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı 3.215,96 TL,
Yarım altın satış fiyatı 3.297,36 TL,
ZİYNET ALTINI FİYATI
Ziynet altın alış fiyatı 6.452,08 TL,
Ziynet altın satış fiyatı 6.574,55 TL,
ATA ALTIN FİYATI
Ata altın alış fiyatı 6.751,67 TL,
Ata altın satış fiyatı 6.919,73 TL,
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
14 ayar bilezik alış fiyatı 557,03 TL,
14 ayar bilezik satış fiyatı 667,11 TL,
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
22 ayar bilezik alış fiyatı 919,42 TL,
22 ayar bilezik satış fiyatı 952,20 TL,
GREMSE ALTIN FİYATI
Gremse alış fiyatı 16.353,00 TL,
Gremse satış fiyatı 16.603,00 TL.