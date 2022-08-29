Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Ağustos 2022 Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Geçen hafta güncel altın fiyatları yatırımcısının yüzün güldürdür. Yatırımını altından yana kullananlar başta gram altın ve çeyrek altın olmak üzere cumhuriyet altını ve yarım altının yukarı yönlü hareket etmesiyle kazançlı çıktı. Anlık altın fiyatlı sorgulaması yapan vatandaşlar altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? sorularını araştırıyor. İşte 29 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları.

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