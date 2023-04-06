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Altın fiyatları yeni rekorlara doymuyor: Analistlerden dikkat çeken altın yorumu

Altının ons fiyatı, ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından 2 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeye doğru ilerliyor. Kıymetli metalin onsu 2 bin 32 dolara kadar çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki gram altının fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 6 Nisan 2023 anlık altın fiyatları ve analizlerden dikkat çeken altın yorumları.

11:30 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Canlı altın fiyatları: Çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın güncel fiyatları

Canlı altın fiyatları: Çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın güncel fiyatları

ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından yükselişe geçen altın fiyatı, 2020 yazındaki 2 bin 72 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı. ABD’de dün Mayıs 2021’den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından bugün de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalmıştı. ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, ABD’de özel sektör istihdamı, martta 145 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetmişti.

Güncel altın fiyatları

Gram altının fiyatı ne kadar?

Yurt içinde bu sabah itibarıyla gram altının fiyatı 1246 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 2066 TL seviyesinde seyrediyor.

Güncel cumhuriyet altın fiyatı

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8.258,00 TL,

Cumhuriyet altını satış fiyatı 8.331,00 TL

Güncel yarım altın fiyatı

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 4.140,00 TL,

Yarım altın satış fiyatı 4.181,00 TL,

Anlık bilezik fiyatları

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik alış fiyatı 1.156,61 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 1.168,55 TL

Altın düşer mi çıkar mı? Altın yorumları

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Altın fiyatında 2 bin 50 dolar seviyesini direnç olarak gösteren analistler, bunun aşılmasının altın fiyatını hızla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabileceğini belirtti. Analistler, zayıf ekonomik verilerin yanı sıra bankacılık krizi ile merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Doların 6 ülkenin para birimine karşı değeriyle hesaplanan dolar endeksi ise bu hafta yüzde 1,5 civarında düşüş kaydederken, analistler, altının özellikle dolar değer kaybettiği için faizsiz bir yatırım aracı olarak bundan faydalandığını dile getirdi.

Analistler, altın fiyatının cuma günü açıklanacak ABD’nin tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi halinde ve Paskalya Tatili nedeniyle cuma günü kapalı olacak piyasalarda işlem hacminin zayıflayacak olması nedeniyle rekor seviyeleri test edebileceğine işaret etti.



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34 dakika önce
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