Nevşehir TOKİ Canlı Kura Çekilişi Sonuçları, Yedek ve Asil İsim Listeleri | 24-25 Aralık TOKİ Sonuçları

Ucuz konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Nevşehir TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Nevşehir TOKİ canlı kura çekilişi 24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

TOKİ NEVŞEHİR CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE ' ye tıklayınız.

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TOKİ NEVŞEHİR CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Nevşehir TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

NEVŞEHİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ TANE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Nevşehir'de Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin olmak üzere 13 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. Nevşehir'de toplamda 1189 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

Gülşehir 206

Merkez Çat 70

Merkez Gere 80

Derinkuyu 126

Merkez 200

Sulusaray 140

Avanos100

Hacıbektaş 206

Ürgüp 350

Kaymaklı50

Tatlarin 59

Acıgöl 80

Kozaklı 100

ARALIK AYINDA HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?

TOKİ