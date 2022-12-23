Özgün Nevşehir TOKİ Canlı Kura Çekilişi Sonuçları, Yedek ve Asil İsim Listeleri | 24-25 Aralık TOKİ Sonuçları
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Nevşehir TOKİ Canlı Kura Çekilişi Sonuçları, Yedek ve Asil İsim Listeleri | 24-25 Aralık TOKİ Sonuçları

TOKİ Nevşehir canlı kura çekilişine saatler kaldı. Nevşehir'de toplamda 1189 adet TOKİ konutu inşa edilecek. Nevşehir'de Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin olmak üzere 13 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. Nevşehir'de TOKİ için başvuru yapan vatandaşlar Nevşehir TOKİ canlı kura çekilişini izleyerek asil ve yedek isim listelerini öğrenebilecek. Nevşehir canlı kura çekilişi ne zaman yapılacak? Nevşehir TOKİ kura sonuçları, kazananlar listesi nereden öğrenilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI NEVŞEHİR TOKİ SONUÇLARI: Nevşehir Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin konut kura sonuçları
Nevşehir TOKİ sonuçları

Ucuz konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Nevşehir TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Nevşehir TOKİ canlı kura çekilişi 24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

TOKİ NEVŞEHİR CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE ' ye tıklayınız.

TOKİ NEVŞEHİR CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Nevşehir TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

NEVŞEHİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ TANE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Nevşehir'de Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin olmak üzere 13 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. Nevşehir'de toplamda 1189 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

  • Gülşehir 206
  • Merkez Çat 70
  • Merkez Gere 80
  • Derinkuyu 126
  • Merkez 200
  • Sulusaray 140
  • Avanos100
  • Hacıbektaş 206
  • Ürgüp 350
  • Kaymaklı50
  • Tatlarin 59
  • Acıgöl 80
  • Kozaklı 100

ARALIK AYINDA HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?

TOKİ
TOKİ

Nevşehir TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
ÖZGÜN
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