Özgün Ordu Canlı TOKİ kura çekilişi sonuçları | Ordu 2+1, 3+1 kura sonuçları, isim listesi
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Ordu Canlı TOKİ kura çekilişi sonuçları | Ordu 2+1, 3+1 kura sonuçları, isim listesi

TOKİ Ordu kura çekimi bugün canlı yayınla gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları en sık araştırılan konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Kura çekimi il il kademeli olarak devam ederken TOKİ Ordu, Ordu Merkez, Ünye, Fatsa, Mesudiye, Gürgentepe, Gölköy, Çaybaşı, Çamaş, Akkuş ilçelerinde konut inşa edileceği açıklanmıştı. Ordu kura çekilişi 15-16 Aralık tarihlerinde canlı olarak yapılıyor. Peki; TOKİ Ordu kura çekimi sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 TOKİ Ordu kura sonuçları, yedek ve asil isim listeleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ORDU TOKİ ÇEKİLİŞİ İZLE: 16 Aralık Ordu TOKİ kura sonuçları sorgulama, yedek ve asil isim listesi öğren!
Ordu canlı TOKİ çekilişi

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının mart ayı içerisinde belli olacak. İlk olarak Şırnak ve Ardahan'da yapılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. TOKİ kura çekiminde dördüncü yeni etap 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek. Kura çekimi yapılacak iller; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat olarak açıklandı.

ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ordu TOKİ konut kura çekimi 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak.

ORDU CANLI TOKİ ÇEKİLİŞİ İZLE

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

ORDU CANLI TOKİ ÇEKİLİŞİ İZLE


TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 15 ARALIK

15 Aralık Ordu TOKİ kura çekilişi sonuçlarında çıkan bazı isimler şu şekilde;

TOKİ Ordu isim listesi-1
TOKİ Ordu isim listesi-1

TOKİ Ordu isim listesi-2
TOKİ Ordu isim listesi-2

TOKİ Ordu isim listesi-3
TOKİ Ordu isim listesi-3

TOKİ Ordu isim listesi-4
TOKİ Ordu isim listesi-4

TOKİ Ordu isim listesi-5
TOKİ Ordu isim listesi-5

TOKİ Ordu isim listesi-6
TOKİ Ordu isim listesi-6

TOKİ Ordu isim listesi-7
TOKİ Ordu isim listesi-7

TOKİ Ordu isim listesi-8
TOKİ Ordu isim listesi-8

TOKİ Ordu isim listesi-9
TOKİ Ordu isim listesi-9

ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk 3 etapta 30 ilde 62 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi. 4. etap kuraları da başladı. Samsun ve Amasya illeri için kuralar sona erdi. 15 Aralık'ta Çorum ve Ordu için kura çekimi yapılacak.

TOKİ ORDU KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

Ordu Merkez,

Ünye,

Fatsa,

Mesudiye,

Gürgentepe,

Gölköy,

Çaybaşı,

Çamaş,

Akkuş

ORDU'DA KAÇ ADET TOKİ KONUTU İNŞA EDİLECEK?

Ordu'da TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk etabında kapsamında konutlar, 9 farklı ilçede, 2.050 adet inşa edilecek.

14-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 14-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

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