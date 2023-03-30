TOKİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim projesinde İstanbul'a yapılması planlanan 50 bin konuttan Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920'sinin kura çekimi tamamlandı. Bugün ise İstanbul Çatalca kura çekilişi gerçekleştirilecek.
İSTANBUL ÇATALCA KURASI CANLI YAYIN İZLE
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
KURA SONUÇLARI E-DEVLET'TE
250 bin sosyal konut projelerinin kura sonucuna e-Devlet üzerinden ''Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama'' alanından bakılıyor.
TOKİ KURA TARİHLERİ
İstanbul için TOKİ kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor.
30 Mart 2023 Çatalca 540 konut
30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut
1-19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut