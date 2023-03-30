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İstanbul Çatalca TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile bugün gerçekleşecek

İstanbul'da TOKİ heyecanı Çatalca kurası ile 30 Mart Pazartesi günü devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Çatalca'da inşa edilecek 540 konut için heyecanlı çekiliş sürüyor. Çatalca 540 konut için kura çekilişi TOKİ TV'den canlı olarak yayınlanan ve noter huzurunda yapılacak. İşte TOKİ Çatalca canlı kura çekilişi izleme ve sonuç sorgulama ekranı...

10:00 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim projesinde İstanbul'a yapılması planlanan 50 bin konuttan Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920'sinin kura çekimi tamamlandı. Bugün ise İstanbul Çatalca kura çekilişi gerçekleştirilecek.

İSTANBUL ÇATALCA KURASI CANLI YAYIN İZLE

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

KURA SONUÇLARI E-DEVLET'TE

250 bin sosyal konut projelerinin kura sonucuna e-Devlet üzerinden ''Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama'' alanından bakılıyor.

TOKİ KURA TARİHLERİ

İstanbul için TOKİ kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor.

30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

1-19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut


TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında konutta başvurular tamamlandı ve konutların kura çekimi de başladı. 10 Ekim’de başlayan arsa başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlandı. Arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. 6 Şubat'ta çekilmesi planlanan Ankara arsa kuraları, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ertelemişti. Arsa kura çekilişleri 8 Mart'ta yeniden başladı. Bugün Çatalca ve Selimpaşa kuraları çekiliyor. Peki TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden nasıl sorgulanır? İşte TOKİ müstakil, hisseli-müşterek arsa kura çekiliş haberlerinin detayları.


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