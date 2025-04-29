ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIMI 2025: Çaykur işçi alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

2025 yılı çay sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ÇAYKUR’un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında görevlendirilmek üzere 1500 mevsimlik işçi alımı yapacağı yönündeki beklentiler artıyor. Beden işçisi, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü işçi kadrolarında yapılacak alımlar için gözler ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına çevrilirken, başvuruların her yıl olduğu gibi İŞKUR üzerinden alınması bekleniyor. Henüz resmi ilan yayınlanmamış olsa da sürecin Mayıs ayı içinde başlaması öngörülüyor.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Başvuruların Mayıs ayının ilk haftası başlaması bekleniyor. ÇAYKUR'un internet adresi https://www.caykur.gov.tr/AnaSayfa.aspx üzerinden yada İŞKUR üzerinden işçi alımı ilan duyurusu yayınlanıyor.

2025 yılı için henüz ÇAYKUR işçi alımı ilan duyurusu yayınlanmadı. Gelecek hafta içerisinde ilanın yayınlanmasıyla birlikte haberimiz güncellenecektir.

ÇAYKUR 1500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da çalıştırılmak üzere 1500 mevsimlik işçi alacağı duyurulduğu öne sürüldü. ÇAYKUR işçi alımı başvurularının 5-6 Mayıs tarihlerinde başlaması öngörülüyor.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2025 yılı ÇAYKUR işçi alımı ilanı yayınlanmadığı için başvuru şartları da henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde işçi alımı başvuru şartları şöyleydi;

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları:

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,