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ÇAYKUR beklenen haberi duyurdu: Yaş çay destekleme bedelleri hesaplara yattı

ÇAYKUR, temmuz ayında aldığı yaş çay ile mayıs ayı organik yaş çay destekleme bedeli olarak üreticilerin hesaplarına toplam 1 milyar 706 milyon 235 bin liranın aktarıldığını bildirdi. Peki ÇAYKUR 3. sürgün alımları başladı mı? İşte detaylar.

11:15 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÇAYKUR çay ücretleri yattı mı?

ÇAYKUR çay ücretleri yattı mı?

ÇAYKUR'dan alınan bilgiye göre, organik yaş çay destekleme bedellerinin belirlenmesinin ardından mayıs ayına ait 4 bin 53 ton organik yaş çay karşılığında 28 milyon 373 bin lira üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

ÇAYKUR Yaş çay bedeli ödemeleri hesaplara yatırıldı

Yaş çay bedeli ödemelerini de sürdüren ÇAYKUR, bu kapsamda temmuzda aldığı yaklaşık 149 bin 790 ton ürün karşılığı 1 milyar 677 milyon 862 bin lirayı da üreticilerin hesaplarına aktardı.

Üreticiler, toplamda 1 milyar 706 milyon 235 bin liralık ödemeyi yarından itibaren ilgili banka hesaplarından çekebilecek.

ÇAYKUR 3. sürgün alımları başladı mı?

Öte yandan 2. sürgün alımlarının tamamlanmasıyla ara verilmeden 3. sürgün alımlarına başlandı.

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#çaykur çay ücretleri
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