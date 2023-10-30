Çay üretimi yapan vatandaşlar bu noktada "ÇAYKUR Ekim ayı yaş çay bedeli yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Temmuz ayı yaş çay ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

Yaş çay alımı hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.