|
Özgün

Yaş çay alım ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan İbrahim Yumaklı müjdeyi veri

ÇAYKUR Temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerinin başladığı gelen son dakika haberiyle duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Peki yaş çay alım fiyatı ne kadar?

09:02 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yaş çay ücretleri yattı mı?

Yaş çay ücretleri yattı mı?

Çay üretimi yapan vatandaşlar bu noktada "ÇAYKUR Ekim ayı yaş çay bedeli yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Temmuz ayı yaş çay ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

ÇAYKUR yaş çay ücretleri ne zaman yatacak?

Yaş çay alımı hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yaş çay alım fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatının kilo başına yüzde 64 artarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartılacağını bildirmişti.



#çaykur
#yaş çay ücretleri
#rım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranlarında tehlike çanları çalıyor