ÇAYKUR işçi alımı her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi görüyor. Mevsimlik işçi alımının yapıldığı ÇAYKUR, belli tarihlerde Rize başta olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde farklı branşlar için başvuruları kabul ediyor. Peki, 2025 ÇAYKUR işçi alımı ne zaman? ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvuru ve kura tarihi belli oldu mu?

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çaykur 1500 işçi alımı başvurularında başvuru tarihleri ve güncellenen şartların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

ÇAYKUR 1500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da çalıştırılmak üzere 1500 mevsimlik işçi alacağı duyurulduğu öne sürüldü. ÇAYKUR işçi alımı başvurularının 3-4 Nisan tarihlerinde başlayacağı ve başvuruların ertelendiği gündeme geldi.

Ancak bu konu hakkında henüz ÇAYKUR'dan resmi bir açıklama gelmedi.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2025 yılı ÇAYKUR işçi alımı ilanı yayınlanmadığı için başvuru şartları da henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde işçi alımı başvuru şartları şöyleydi;

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları:

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,







