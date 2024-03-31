Cemel seçim sonuçları 2024

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Cemel seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Cemel Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Sivas'ın Cemel ilçesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta olup, Sivas il merkezinin güneydoğusunda yer alır. 2021 verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık olarak 2.000 kişidir. Coğrafi olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Cemel, genellikle bozkır ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır; buğday, arpa, baklagiller ve hayvancılık ilçenin temel geçim kaynaklarıdır. Tarihi açıdan, bölge Hititler, Frigler, Roma ve Bizans gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Cemel'de bulunan tarihi eserler ve kalıntılar, bölgenin geçmişine ışık tutar. İlçenin doğal güzellikleri arasında dağlar, vadiler ve akarsular bulunur ve bu özellikler turizm açısından ilgi çekicidir.