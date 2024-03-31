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Cemel Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Cemel Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Cemel Oy Oranları Sonuçları

Sivas Cemel Şarkışla Belediye Başkanı 2024 adayları belirlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. 23 ilçeye sahip olan Sivas’da ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Cemel yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Cemel seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Cemel seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

09:27 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 10:26 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cemel seçim sonuçları
Cemel seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Cemel seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Cemel Seçim Sonuçları 2024

Cemel Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

2019 Cemel Yerel Seçim Sonuçları

Adalet ve Kalkınma Partisi- Gazi Öztürk 377 oy %56,5 oy oranı ile seçilmiştir.

Cemel Hakkında

Sivas'ın Cemel ilçesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta olup, Sivas il merkezinin güneydoğusunda yer alır. 2021 verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık olarak 2.000 kişidir. Coğrafi olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Cemel, genellikle bozkır ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır; buğday, arpa, baklagiller ve hayvancılık ilçenin temel geçim kaynaklarıdır. Tarihi açıdan, bölge Hititler, Frigler, Roma ve Bizans gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Cemel'de bulunan tarihi eserler ve kalıntılar, bölgenin geçmişine ışık tutar. İlçenin doğal güzellikleri arasında dağlar, vadiler ve akarsular bulunur ve bu özellikler turizm açısından ilgi çekicidir.



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