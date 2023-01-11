Cep telefonu taksit sayısı kaç?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı. Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi. Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.

Cep telefonu satışı limit sınırı

Cep telefonu tüketici kredisi vade sınırı kaç oldu

Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

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Cep telefonu alımı tüketici ihtiyaç kredisi çekiliyor mu?

Kredili satış seçeneğinde cep telefonları için kredi limitinin düşük olmasından dolayı, kredibilitesi yüksek olan tüketiciler cep telefonu alışlarında standart ihtiyaç kredisi kullanma yöntemine gidiyordu. Bu şekilde daha yüksek kredi miktarları ile telefon alımı gerçekleştirebiliyorlardı.

Teknoloji ürünlerinde kaç ay taksit uygulanıyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksitlendirmeyi düzenleyen yönetmeliğine göre taksit sayısı Beyaz Eşya alışverişlerinde en fazla 9 ay, Elektronik Eşya alımlarında 4 ay, Bilgisayar ürünlerinde en fazla 12 ay ve Tablet alımlarında 6 ay olarak uygulanıyor. 5000 TL altı Televizyon alış verişlerinde 9 ay, 5000 TL üzeri Televizyon alışverişlerinde ise en fazla 4 ay taksit uygulanır.

Bu uygulama, ticari kredi kartları için geçerli olmuyor. Ticari kredi kartları ile tüm kategorilerdeki ürünlere taksitli ödeme yapılabiliyor.

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