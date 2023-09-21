ChatGPT’ye futboldan siyasete, tarihten edebiyata, dinden sağlığa hemen hemen her alanda Türkçe de dahil her dilde sorular sorabiliyorsunuz. Bir avukat, bir doktor, bir mühendis, bir yazılımcı bir akademisyen hatta bir roman karakteri gibi yanıtlar alabiliyorsunuz. Kendisinden öyle davranmasını istemeniz yeterli. Hayal gücünüzle sınırlı bir arkadaş gibi...