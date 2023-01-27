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Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Kirişçi'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere müjdeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kirişçi, "972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

11:38 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tarımsal destek ödemesi

Tarımsal destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Kirişci, 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR 2023?

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.




#tarımsal destek ödemesi
#çiftçi destek ödemesi
#Bakan Kirişci
1 saat önce
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Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Kirişçi'den açıklama
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