Kış aylarının vazgeçilmezi kestane, ülkemizde sevilerek tüketilen sağlıklı meyvelerden bir tanesi. Kestane bu yıl tezgahlarda yerini alırken geçtiğimiz günlerde vatandaşlara ‘Çin kestanesi’ uyarısı yapıldı. Zabıta ekipleri bazı illerde yaptığı denetim sonrası yüklü miktarda Çin kestanesi ele geçirdi. Çin kestanesi ile normal kestane arasında ayırt edici bazı unsurlar bulunuyor. Peki, Çin kestanesi ile normal kestane nasıl ayırt edilir? İşte detaylar.

ÇİN KESTANESİ NEDİR?

Çin kestanesi (Castanea mollissima), Çin'e özgü bir kestane türüdür ve genellikle normal kestaneden (Castanea sativa, Avrupa kestanesi veya Castanea dentata, Amerikan kestanesi) farklı özelliklere sahiptir.

ÇİN KESTANESİ NASIL ANLAŞILIR?

Çin kestanelerini, yerli kestanelerden ayırt etmek için aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

> Çin kestaneleri, yerli kestanelere kıyasla daha büyük ve daha yuvarlaktır.

> Çin kestanelerinin kabuğu, yerli kestanelere kıyasla daha koyu ve daha kalındır.

> Çin kestanelerinin rengi, yerli kestanelere kıyasla daha açıktır.

> Çin kestanesinin fiyatı yerli kestanelere göre çok daha ucuzdur.

ÇİN KESTANESİ İLE NORMAL KESTANE NASIL AYIRT EDİLİR, FARKLAR NELER?

Çin kestanesinin en belirgin belirtileri pişerken belli olmaktadır.

Çin kestanelerini pişirdiğinizde, aşağıdaki belirtilerden herhangi birini görürseniz tüketiminden kaçının:

> Kestaneler, piştikten sonra bile sert kalır.

> Kestanelerin kabuğu, piştikten sonra bile kolayca soyulmaz.

> Kestanelerin içinden beyaz bir sıvı akar.

ÇİN KESTANESİ ZEHİRLİ Mİ, YENİRSE NE OLUR?

Çin kestanelerinde, hemaglutinin adı verilen bir madde bulunur. Bu madde, insan sağlığı üzerinde toksik etkilere neden olabilir.

Çin kestanelerini tüketirseniz, aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız bir doktora başvurun:

> Mide bulantısı

> Kusma

> İshal

> Karın ağrısı

> Baş dönmesi

> Baş ağrısı

> Ciltte kızarıklık

> Kaşıntı







