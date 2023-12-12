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Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularıyla ilgili önemli açıklama! Son gün ne zaman?

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS yönetmeliğinde üreticilerin yararına birtakım değişiklikler yapıldı. ÇKS Yönetmeliği'nde 18 Kasım 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ÇKS'ye kayıt olmayan ama tarımsal üretim yapılan alanlarında kayıt altına alınması amaçlanıyor. Peki, halen ÇKS sistemine kayıt olmayanlar için son gün ne zaman? Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar...

12:48 - 12/12/2023 Salı
IHA
ÇKS kayıt
ÇKS kayıt

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak yaptığı açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının yapılacağı son tarihi açıkladı.

ÇKS başvuruları için son gün ne zaman?

Parlak, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından yeni uygulamaya konulan üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesinde, üretim yapan tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının da sisteme dahil olması son derece önemli olduğunu kaydetti. Parlak, “Bunun için ÇKS Yönetmeliği'nde 18 Kasım 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ÇKS'ye kayıt olmayan ama tarımsal üretim yapılan alanlarında kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan tarım arazileri taahhütname belgesi ile kayıt altına alınabilecektir. Ayrıca hissedarı olmadığı arazilerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin üretimleri taahhütname ile kayıt altına alınacak. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal desteklemelerden, hibelerden, devlet destekli tarımsal sigortalardan yararlanmayan üreticilerimizde bu imkanlardan yararlanabilecekler. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için ÇKS başvurularını 2 Ocak 2024 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

ÇKS başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başvurular, arazilerin bulunduğu yerdeki bağlı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir” dedi.



#çks
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#e devlet
#çks kayıt
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