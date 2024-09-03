2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin bilgi verildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıklamada, 2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı'nda başladığına işaret edilerek, "ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler. Son başvuru tarihi, 31 Aralık 2024." ifadeleri kullanıldı.

Kiralanan tarım arazileri için çiftçi kayıt sistemi başvuruları ne zaman?

Son başvuru tarihi olan 31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran'ı olarak belirlendi. Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Ayrıca taahhütnameye konu arazilere ilişkin mart ayındaki ÇKS kayıtları için askı süresi, 15-30 Temmuz tarihlerinde olacak şekilde değiştirildi.

"Kuru" olarak beyan edilen arazinin "sulu" olarak değiştirilmesi veya kaydedilmesi halinde resmi belge talep edilecek. Belgenin temin edilememesi durumunda tespit komisyonu marifetiyle değişiklik yapılabilecek. ÇKS'ye veri girişi ve dosya kabulü yapmak üzere yapılacak işbirliği protokolü kapsamında, süresi uygulanacak iller ile görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenmek üzere, Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları hizmetlerinden yararlanılabilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru için gerekli belgeler, e-Devlet sisteminde belirtilmiş olacaktır. Genellikle T.C. kimlik numarası, şifre ve bazı kişisel bilgiler yeterli olacaktır. Ancak, ek belgeler istenebilirse, sistem tarafından size bildirilecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemi kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu ekranı ile tamamlanacak.

ÇKS nedir?

ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.



