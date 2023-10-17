2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu’nda Portekiz, 8. maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaştı. Grupta ilk 7 maçını kazanarak Almanya biletini almaya hak kazanan Portekiz’de Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında da maça damga vurdu. 9 puanla grupta 4. sırada yer alan Bosna Hersek’te Edin Dzeko kaptan olarak maça 11’de başladı. Hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı müsabakada Ronaldo, 5. dakikada penaltıdan ülkesini 1-0 öne geçirdi. 38 yaşındaki yıldız, 20. dakikada Joao Felix’in pasında kendisinin ve takımının 2. golünü atarken, Portekiz üst üste goller bularak ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Portekiz’de farkı arttıran goller Bruno Fernandes, Joao Cancelo ve Joao Felix’in ayağından geldi. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo, 66. dakikada yerini Diogo Jota’ya bıraktı.

Maçı 5-0 kazanan Portekiz grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanırken, puanını 24’e yükseltti. Rakip filelere 32 gol sığdıran Portekiz, 7 maçta ise kalesini gole kapadı.

Ronaldo, rekorunu geliştirdi

Tüm zamanların milli takımlarda en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, EUR0 2024 Elemeleri’nde de başarılı performansını sürdürdü. 7 maçta 9 gol kaydeden Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 127. golüne imza attı.

Deneyimli oyuncu, 2023 yılında kulüp ve milli takımda toplam 40 gole ulaştı.

Cristiano Ronaldo'nun kırdığı tüm rekorlar

Lihtenştayn ile karşılaştıkları 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme mücadelesinde Portekiz formasını 197. kez giyen Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'yı geçerek erkek futbolunda en fazla milli maça çıkan isim oldu.

Tecrübeli oyuncu, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre kulüp ve milli takım kariyerinde attığı 830 golle listenin zirvesinde tarihin en golcü oyuncusu olarak yer alıyor.

Tecrübeli oyuncu, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre kulüp ve milli takım kariyerinde attığı 830 golle listenin zirvesinde tarihin en golcü oyuncusu olarak yer alıyor.

Ronaldo, en çok maça çıkma rekorunu kırdığı milli takımlarda, 120 gol ile en golcü oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Ronaldo, en çok maça çıkma rekorunu kırdığı milli takımlarda, 120 gol ile en golcü oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Milli takımlarda 10 kez "hat-trick" yapan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu ve Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü (14) ismi olmayı da başardı.

Milli takımlarda 10 kez "hat-trick" yapan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu ve Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü (14) ismi olmayı da başardı.

Cristiano Ronaldo, 438 maça çıktığı Real Madrid'de 450 gol atarak kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu.

Cristiano Ronaldo, 438 maça çıktığı Real Madrid'de 450 gol atarak kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu.

Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 140 gol kaydettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü olarak dikkati çekiyor.

Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 140 gol kaydettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü olarak dikkati çekiyor.

Üç Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan tek futbolcu konumundaki Ronaldo, 5 kezle "Devler Ligi"ni en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.

Üç Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan tek futbolcu konumundaki Ronaldo, 5 kezle "Devler Ligi"ni en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'nde 7 defa ile en fazla gol kralı olan oyuncu. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'nde 7 defa ile en fazla gol kralı olan oyuncu. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

Ronaldo, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın Top'u 5 kez kazanmayı başardı.

Ronaldo, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın Top'u 5 kez kazanmayı başardı.

Cristiano, 183 karşılaşmayla Devler Ligi tarihinin en fazla maçta görev alan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Cristiano, 183 karşılaşmayla Devler Ligi tarihinin en fazla maçta görev alan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.







