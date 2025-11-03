CTE personelleri dikkat: 2026 yılı aile birliği mazereti tayin başvuruları başlıyor! İşte tarihler ve başvuru bilgileri

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), aile birliği mazeretine bağlı olarak görev yeri değişikliği talebinde bulunmak isteyen personel için yeni bir duyuru yayımladı. Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personeller, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvurular yalnızca sistem üzerinden alınacak ve değerlendirmeler puan sıralamasına göre değil, personelin mazeret durumuna göre yapılacak.





CTE'DEN ATAMA PLANLAMASINA YÖNELİK DUYURU

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden (www.cte.adalet.gov.tr) yapılan duyuru şu şekilde;

2026 Yılı Birinci Dönem Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma/yerleştirilme taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.





Bu itibarla, personelin 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Başvurular NAS üzerinden alınacak ancak değerlendirmeler puana göre değil mazeret durumuna göre yapılacaktır. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.





Bu kapsamda ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yerdeki veya yakınındaki bir kuruma naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunabilecektir.





Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılan Naklen Atanma Esasları

1) 14.11.2025 tarihi itibarıyla görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen 1 (bir) yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak; askerlik, görevden uzaklaştırma durumunda ve aylıksız izinde geçirilen sürelerin tamamı ile hastalık raporlarının 3 (üç) aydan fazlası hesaba katılmayacaktır) gerekmektedir. Söz konusu hizmet süresi, aile birliği nedeniyle yapılan atamalar için de geçerlidir.





2) 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na geçici 48'inci madde eklenmiş olup, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanmaları hususu düzenlenmiştir. Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (4/B) maddesinde; "Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon ünvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon ünvanı ile aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmü yer almakta olup 28.11.2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak göreve başlayanlar anılan Kanun'da belirtilen süre şartlarına haiz olmadan aile birliği mazereti kapsamında yerleştirilme talebinde bulunamayacaklardır.





3) Görevde yükselme veya ünvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananların, 14.11.2025 tarihi itibarıyla görev yaptıkları adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen 2 (iki) yıllık hizmet süresini doldurmuş olması gerekmektedir.





4) Hizmet gereği atananlardan talepte bulunacakların 14.11.2025 tarihi itibarıyla atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmaları, önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerin ise beş yıllık çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir.





5) Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama/yerleştirme, personelin;





a) Kamu personeli olan eşinin (onaylı, tasdik ettirilmiş güncel çalışma/görev belgesini ibraz etmesi koşuluyla) kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,





b) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Mazerete Dayalı Naklen Atamalar başlıklı 24.maddesinin ikinci fıkrasında; "...Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler." hükmü ile, aynı maddenin beşinci fıkrasında ise; "...Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır." hükmü gereğince aile birliği kararnameleri kapsamında atama işlemine tabi tutulan personelin mazeret durumunun devam edip etmediğinin değerlendirilmesini teminen, söz konusu personellerin aile birliği mazeretlerinin devam ettiğini (görev yeri belgesi, SGK prim evrakları, eşinin kendisine ait iş yeri bulunanların söz konusu iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belgeler ile vergi levhası) her yıl Ocak ayında alacağı belgeyi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Kararname Bürosu'na göndermeleri gerekmekte olup ayrıca duyuru yapılmayacaktır. Mazereti ortadan kalkan personelin ise önceki görev yerlerine,





c) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde (onaylı, tasdik ettirilmiş güncel çalışma/görev belgesini ibraz etmesi koşuluyla) daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,





d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72.Maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 26. Maddesi uyarınca, kamu görevlisi olan eşin, farklı kurumda çalışıyor olması halinde, Bakanlıklar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,





(2026 yılı birinci dönem aile birliği atama planlaması kapsamında atanma talebinde bulunan personelimizin ibraz ettiği belgelerin incelenmesi sırasında, atanma talebinde bulunan personelin eşlerinin fiili olarak sosyal güvenlik kurumu primi yatırılan işyerlerinde çalışıp çalışmadığı noktasında tereddüt hasıl oluşması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile yazışma yapılarak personel eşlerinin, ibraz edilen belgelerde belirtilen iş yerlerinde fiilen çalışıp çalışmadığının ve iş yerlerinin halihazırda faal olup olmadığının bizzat yerinde tespitinin yapılması talep edilebilecektir.)





e) Kamu personeli olmayan eşinin talep edilen yerde son başvuru tarihi olan 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde (eşine ait onaylı (imzalı ve kaşeli), tasdik ettirilmiş güncel tarihli çalışma/görev belgesi ve sosyal güvenlik hizmet döküm evrakını ibraz etmesi koşuluyla) bu durumda olan eşin bulunduğu yere,





f) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.





6) Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma/yerleştirilme isteğinde bulunan personelin,





Eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların kamu personeli olarak çalıştığına,





* Eşinin kadrolu veya sözleşmeli statüde görev yaptığının görev belgesinde açıkça belirtilmesi,

** Eşinin en son görev yaptığı kuruma hangi tarihten itibaren atandığı veya görevine hangi tarihte başladığının ayrıntılı olarak belirtilmesi,

* Eşinin kendisine ait iş yeri bulunanların, söz konusu iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belgeler ile vergi levhasını ibraz etmeleri,

** Bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışanların ya da beşinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunanların, söz konusu görevde bulunduklarına) ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.





Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların talepleri değerlendirmede kesinlikle dikkate alınmayacaktır.





Ayrıca, ilan tarihi ile başvuru tarihi arasında istenilen belgelerin temin edilebilmesi için makul ve yeterli sürenin bulunduğu dikkate alınarak; eksik belgesi olan ilgilinin başvuru süresi sonunda belge ibraz etmesi de kabul edilmeyecektir.





7) Eşlerin birbirlerine tabi olmasında sırasıyla; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele tabi olacak şekilde değerlendirilecektir. (Örneğin; eşlerden birisi kadrolu infaz ve koruma memuru diğeri sözleşmeli infaz ve koruma memuru ise kadrolu infaz ve koruma memurunun sözleşmeli infaz ve koruma memuru olan eşinin yanına atanma talebinde bulunması gerekmektedir.) Ayrıca eşlerin her ikisinin de kadrolu veya her ikisinin de sözleşmeli personel olmaları halinde her iki personelin de karşılıklı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.





8) Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelden sadece infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ünvanlı kadrolu personel başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edebileceklerdir. Bu kapsamda kurumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan personelin ceza infaz kurumuna veya ceza infaz kurumunda çalışan personelin ise denetimli serbestlik müdürlüklerine atamaları yapılabilecektir.





9) Halen denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışıp da dört yıllık lisans mezunu olmayan infaz ve koruma memurları da başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda olan personel de sadece ceza infaz kurumlarını tercih edebileceklerdir. Denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih etmeleri durumunda aile birliği şartlarını taşıması halinde talep ettiği yerdeki ceza infaz kurumlarına ataması yapılacaktır.





10) Sistem üzerinden en fazla beş tercih yapılabilecektir. Tercihlerde beş yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır. Komisyon içi tercih yapılmayacak olup, komisyon içi ceza infaz kurumu veya aynı mahalde bulunan denetimli serbestlik müdürlüğünün tercih edilmesi halinde atama/yerleştirilme yapılmayacaktır. Ayrıca, tercih edilen ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü ile aynı yerleşim yerinde başka bir ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü var ise ihtiyaç durumuna göre personelin ataması/yerleştirilmesi talep ettiği kurumun dışındaki bir kuruma yapılabilecektir (Örneğin: Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih eden personelin ataması/yerleştirilmesi Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yapılabilecektir). Tercihlerin sistem üzerinden nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları ekran çıktıları ile birlikte gösteren doküman ilan ekinde yer almaktadır.





11) Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve atamalar/yerleştirmeler gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.





12) Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların başvuruları, fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi 10-14 Kasım 2025 tarihleri dışında yapılan talepler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.





13) Aile birliği mazereti şartlarını taşımadığı halde veya aile birliği mazereti dışında eğitim, can güvenliği, sağlık gibi mazeretlerle başvuru yapanların talepleri dikkate alınmayacaktır.





Aile Birliği Mazeretiyle Naklen Atamalarda İstenilecek Belgeler





1) Eşine ait, ilan tarihimiz olan 03 Kasım 2025 tarihinden sonra alınacak, çalışma/görev belgesi (eşinin görevinin, görev yerinin ve hangi tarihten itibaren bu yerde çalıştığı bilgisinin belgede açıkça yer alması gerekmektedir),





2) Eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibarıyla kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge;





3) Kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter görevinde bulunduğuna ilişkin güncel tarihli belge,





Mahallinde Yapılması Gereken İşlemler





1) NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve ünvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, teknisyen branş bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilerek atama gerçekleştirilecektir. Bu nedenle atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.





2) Aile birliği mazereti nedeniyle atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personelin; UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve aile birliği nedeniyle naklen atamalarda/yerleştirilmelerde istenen belgelerini eklemek suretiyle 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.





3) Başvuru ve evrak ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak evrakın kaydedilmesi, "Kaydet" butonuna bastıktan sonra ise ekrana gelecek olan "Atanma Talep Formu"nda bilgilerin ve tercihlerin kontrolünün yapılması ve "Onayla" sekmesini seçtikten sonra "Evet" diyerek işlemin tamamlanması başvuruların Norm ve Atama Sistemine gönderilebilmesi için önem arz etmektedir.





4) Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formunu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.







