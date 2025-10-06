Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde yapılacak olan 3 bin 500 personel alımı için başvuru süreci 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Toplam 3.172 kişilik kontenjan ile en fazla alım, İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) kadrosunda gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Adaylar, CTE İKM alım sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor. Ancak Adalet Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, CTE İKM başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2 /7 İnfaz Koruma Memuru alımı alımı sözlü sınavına ne zaman çağrılacak? İnfaz Koruma Memuru alımı için başvuru işlemleri 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek. Sınavlarda da benzer şekilde başarılı olan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecek.

3 /7 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru işlemleri 15 Ağustos itibariyle sona ererken değerlendirme işlemleri de bu tarihten itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin bir takvim yayımlanmadı.

4 /7 Sonuçların en geç Eylül ayı sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar özel-genel şartlar, KPSS puanı, eğitim vb. gibi kriterlere göre değerlendirilecek. KPSS puanı en yüksek olan adaydan itibaren adaylar çağılırken toplam ilan edilen kadronun üç katı aday sınavlara davet edilecek.

5 /7 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.

6 /7 Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sözlü sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak, sınav konuları nedir? Başvuru şartlarını sağlayan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak. Sözlü sınav merkezleri Bakanlık tarafından ilan edilirken boy-kilo ölçümü ve uygulama sınavının ardından başarılı sayılan adaylar, komisyonda sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav konuları şu şekilde; Kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40 puan, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20 puan. Genel kültür 20 puan, Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan.