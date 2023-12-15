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İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? 15 Aralık 2023 Diyanet cuma vakitleri

Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma günü öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, camide cemaatle eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği saatler kılınmaktadır. Cuma günü camiye gidecek olanlar, bulunduğu ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 15 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

08:36 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri
Cuma namazı saati tüm iller için belli oldu. Müslümanların ibadetlerini idrak ettiği cuma günü öncesi Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Aralık 2023
"namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. İstanbul, Ankara İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde, 'cuma namazı saat kaçta?' sorusu Diyanet
ekranından öğrenilecek. Farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınan cuma namazı saatleri, illere göre değişiyor. Vatandaşlar öğle ezanının okunmasının ardından yaşadıkları illerde cuma namazını ihya edecek. Bilgilerin tazelenmesi adına merak edilen 'cuma namazı nasıl kılınır? ve cuma namazı kaç rekat?' sorularının yanıtına da Diyanet kaynaklarından ulaşılabilecek.

15 ARALIK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 15 Aralık Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.

15 ARALIK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 15 Aralık Cuma namazı saat 12.48'de kılınacak.

15 ARALIK 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 15 Aralık Cuma namazı saat 13.11'te kılınacak.

15 ARALIK 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

Bursa'da 15 Aralık Cuma namazı saat 13.04'de kılınacak.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.



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#diyanet
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