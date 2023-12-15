Cuma namazı saati tüm iller için belli oldu. Müslümanların ibadetlerini idrak ettiği cuma günü öncesi Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Aralık 2023

"namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. İstanbul, Ankara İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde, 'cuma namazı saat kaçta?' sorusu Diyanet