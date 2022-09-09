Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Eylül 2022 Diyanet il il namaz saatleri

İl il Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılmaya devam ediyor. 9 Eylül 2022 Cuma günü ibadet görevini yerine getirmek üzere camilere akın edecek binlerce kişi Cuma namazını kılacak. Peki, bugün Cuma vakti ne zaman

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (9 EYLÜL 2022)

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:07

ANKARA CUMA VAKTİ 12:51

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:14

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:41

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:06

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:00

KONYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:53

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ: 12:22

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ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:00

MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ: 12:44

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).