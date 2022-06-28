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Cüneyt Arkın 84 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın hasta mıydı, neden öldü?

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın dün akşam kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesinin ardından vefat sebebi de merak ediliyor. Cüneyt Arkın hasta mıydı, neden öldü? Cüneyt Arkın'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Arkın neden öldü?Cüneyt Arkın hayatı, biyografsi, Cüneyt Arkının vefat nedeni açıklandı!
Cüneyt Arkın

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

CÜNEYT ARKIN'IN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital’da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

CÜNEYT ARKIN'IN HAYATI

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937, Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir, Türk sinema oyuncusu. Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu.

Eskişehir'in bir köyünde yoksul bir ailede doğan Arkın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve doktor oldu.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği "sinema artisti" yarışmasına girdi ve birincilik aldı.

Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu. Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.

"Gurbet Kuşları" filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kapladı.

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
HAYAT
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
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