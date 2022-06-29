Cüneyt Arkın'ın cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? Detayları belli oldu!

Önceki gece saatlerinde aniden kalbinin durması sonucunda Beşiktaş, Ulus’ta bir özel bir hastanede hayatını kaybeden 85 yaşındaki sanatçı Cünet Arkın'ın cenazesine ilişkin detaylar merak ediliyordu. Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. İşte detaylar...
CÜNEYT ARKIN'IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhum Hacı Yakup Cüreklibatır’ ın değerli oğlu Murat, Kaan ve Filiz’ in sevgili babaları Deniz ve Aslı’nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp’ın dedeleri Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi Türk Sanat Dünyasının Duayeni kıymetlimiz CÜNEYT ARKIN’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10:30 Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki törenin ardından Öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur."
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
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Birçok filme imza atan Türk sinema tarihinin usta ismi Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
CÜNEYT ARKIN NEDEN ÖLDÜ?<br><br>Hastaneden yapılan açıklama, \"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz\" denildi.
Arkın, 2009 yılında da omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi görmüştü.<br><br>
Twitter hesabını aktif kullanan Arkın'ın son paylaşımı yürekleri burktu.<br><br>
Oğluyla olan fotoğrafını paylaşan Cüneyt Arkın, Babalar Gününü kutladı.
CÜNEYT ARKIN KİMDİR?<br><br>Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937, Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir, Türk sinema oyuncusu. Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu.
Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.<br><br>
Sinema kariyeri Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti.<br><br>
Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.<br><br>
1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.<br><br>
Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi.<br><br>
Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.<br><br>
12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.<br><br>
Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.<br><br>
Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir.Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.<br><br>
Cüneyt Arkın'ın son paylaşımı yürekleri burktu
Türkiye, güne acı haberle uyandı. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Birçok filme imza atan Türk sinema tarihinin usta ismi Cüneyt Arkın, bu sabah tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri ve dostları usta sanatçı için birbiri ardına başsağlığı mesajı paylaştı. Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni de belli oldu. Öte yandan Cüneyt Arkın'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı da yürekleri burktu.
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Son dakika: Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Evinde rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Beşiktaş'taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Arkın'ın kaldırıldığı özel hastaneden yapılan açıklama, \"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz\" denildi.
Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın ardından ünlülerden mesaj yağdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. <br><br>Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.
Sinemamızın büyük ismi #CüneytArkın’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
Aydemir Akbaş: Ne kötü bir gün, ne kötü bir haber. Ahhhh Cüneytciğim nasıl üzgünüm anlatamam. Mükemmel bir sanatçı, iyi bir aile babasıydın. Mekanın cennet olsun Nur içinde yat.
Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası filmleri, yaptıkları yeniden gündeme geldi. Arkın son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölüm haberini alınca yıkılmıştı.<br><br>
Orhan Gencebay: Hepimizin başı sağolsun. Son derece önemli bir sanatçıydı. Büyük izler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin, çok eski arkadaştık. Son zamanlarda hastaydı. Durumu iyi değil diye duyuyorduk. Sinemamızda kimsenin yapamayacağı sahneleri gerçekleştirdi.
Acı haberin ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, gözyaşlarına boğulmuştu.<br><br>
Canlı yayında ağlayarak Fatma Girik'i anlatan Arkın, \"İnanamıyorum ya bir dönem gitti. İçim yanıyor nasıl dayanırım bu acıya ah Fatmacığım ah Fatmacığım. Sen ne iyi bir insandın, ne kadar zariftin, dosttun. Ne güzel mavi mavi bakardın, nur içinde yat\" diye konuştu.<br><br>Canlı yayında konuşurken fenalaşan Arkın, \"Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum\" deyip telefonu kapatmıştı.<br><br>Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası sosyal medyada bu sözler yeniden gündem oldu. Arkın'ın bu sözlerini duyanlar \"Kavuştular\" yorumlarında bulundu.
Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu.
Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu.
Arkın, Eskişehir'in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü.
Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor oldu.
1963 yılında \"Artist\" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı.
Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.
Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in \"Gurbet kuşları\" filmiyle sinemaya adım attı.<br><br>
Usta oyuncu Cüneyt Arkın Fatma Girik'in ölümü sonrası "Bekle beni orada bekle geliyorum" demişti: Sanat ve siyaset camiasından mesaj yağdı
Son dakika haberleri... Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede kalp durması nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk sinemasının dev oyuncusunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. 85 yaşında hayata veda eden Arkıun'ın ardından ünlülerden mesaj yağdı. Öte yandan ocak ayında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in cenazesine katılan usta oyuncu Arkın, cenazede ağlayarak "Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum" demişti. Arkın'ın ölüm haberi sonrası bu sözleri gündem oldu ve "Kavuştular" yorumları yapıldı. Peki Cüneyt Arkın neden öldü? Hastalığı neydi? Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman? İşte detaylar...