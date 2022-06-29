Cüneyt Arkın'ın cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? Detayları belli oldu!

Önceki gece saatlerinde aniden kalbinin durması sonucunda Beşiktaş, Ulus’ta bir özel bir hastanede hayatını kaybeden 85 yaşındaki sanatçı Cünet Arkın'ın cenazesine ilişkin detaylar merak ediliyordu. Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. İşte detaylar...

CÜNEYT ARKIN'IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhum Hacı Yakup Cüreklibatır’ ın değerli oğlu Murat, Kaan ve Filiz’ in sevgili babaları Deniz ve Aslı’nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp’ın dedeleri Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi Türk Sanat Dünyasının Duayeni kıymetlimiz CÜNEYT ARKIN’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

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Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10:30 Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki törenin ardından Öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur."

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

FOTOĞRAF 31 Birçok filme imza atan Türk sinema tarihinin usta ismi Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. CÜNEYT ARKIN NEDEN ÖLDÜ?<br><br>Hastaneden yapılan açıklama, \"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz\" denildi. Arkın, 2009 yılında da omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi görmüştü.<br><br> Twitter hesabını aktif kullanan Arkın'ın son paylaşımı yürekleri burktu.<br><br> Oğluyla olan fotoğrafını paylaşan Cüneyt Arkın, Babalar Gününü kutladı. CÜNEYT ARKIN KİMDİR?<br><br>Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937, Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir, Türk sinema oyuncusu. Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.<br><br> Sinema kariyeri Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti.<br><br> Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.<br><br> 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.<br><br> Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi.<br><br> Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.<br><br> 12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.<br><br> Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.<br><br> Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir.Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.<br><br> Cüneyt Arkın'ın son paylaşımı yürekleri burktu Türkiye, güne acı haberle uyandı. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Birçok filme imza atan Türk sinema tarihinin usta ismi Cüneyt Arkın, bu sabah tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri ve dostları usta sanatçı için birbiri ardına başsağlığı mesajı paylaştı. Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni de belli oldu. Öte yandan Cüneyt Arkın'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı da yürekleri burktu.

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