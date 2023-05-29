İlk turda hiçbir aday yüzde 50 artı 1 oy alamadığı için 28 Mayıs’ta seçmenler, en çok oy alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması sonrası sandıkların yüzde 99,43'ü açılmışken ilan edilen kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14'lük oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimi Erdoğan’ın kazanmasının ardından yeni bakanların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki yeni kabinede kimler olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişecek mi? Erdoğan seçim öncesi yeni kabineye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. İşte detaylar.