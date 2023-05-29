Defne seçim sonuçları
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. YSK’nın kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2; Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oranında oy aldı. Bu oranlara göre, Erdoğan 27.725.131 oy alırken, Kılıçdaroğlu 25.432.951 oy oy aldı.
Defne 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
28 Mayıs 2023 Pazar günü Defne’de cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Defne genel sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 91.3’ünü alırken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise oyların yüzde 8.7’sini aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi sonuçlarına göre, Defne’de seçime katılım oranı % 80,1 oldu. Defne’de toplam 109.505 seçmen bulunurken, kullanılan 87.749 oyun 87.328’i geçerli sayıldı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Defne’de Kemal Kılıçdaroğlu % 90.4, Recep Tayyip Erdoğan % 8.4 oy almıştı.