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Hatay Defne'de Erdoğan ne kadar oy aldı?

Hatay Defne 2. tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Erdoğan 13. cumhurbaşkanı oldu. Defne’de 109.505 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Defne’de Kemal Kılıçdaroğlu % 90.4, Recep Tayyip Erdoğan % 8.4 oy almıştı. İşte 28 Mayıs 2023 2. tur cumhurbaşkanlığı Defne seçim sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları.

09:38 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Defne seçim sonuçları

Defne seçim sonuçları

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. YSK’nın kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2; Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oranında oy aldı. Bu oranlara göre, Erdoğan 27.725.131 oy alırken, Kılıçdaroğlu 25.432.951 oy oy aldı.

Defne 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Pazar günü Defne’de cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Defne genel sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 91.3’ünü alırken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise oyların yüzde 8.7’sini aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi sonuçlarına göre, Defne’de seçime katılım oranı % 80,1 oldu. Defne’de toplam 109.505 seçmen bulunurken, kullanılan 87.749 oyun 87.328’i geçerli sayıldı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Defne’de Kemal Kılıçdaroğlu % 90.4, Recep Tayyip Erdoğan % 8.4 oy almıştı.

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