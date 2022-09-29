Tunceli’de 3.1 büyüklüğünde deprem Deprem son dakika haberleri gündemdeki araştırılan konular arasında. Deprem kuşağından yer alan ve birçok il ve ilçesi fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de neredeyse her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Son günlerde özellikle Ege, Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla depremler yaşandı. Depremin nerede olduğu, büyüklüğü, şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu? 29 Eylül 2022 Perşembe 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

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