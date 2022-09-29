Tunceli’de 3.1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Tunceli Pülümür’de saat 07.52’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı 6.3 kilometre derinlikte kaydedildi.
Öte yandan dün de Ardahan’ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 17.08’de merkez üssü Göle olan 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklanmıştı. Deprem, Göle ilçe merkezi, Ardahan il merkezi ile Erzurum’un Oltu ve Horasan ilçelerinde de hissedilmişti.