Özgün Tuncelide 31 büyüklüğünde deprem
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Tunceli’de 3.1 büyüklüğünde deprem

Deprem son dakika haberleri gündemdeki araştırılan konular arasında. Deprem kuşağından yer alan ve birçok il ve ilçesi fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de neredeyse her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Son günlerde özellikle Ege, Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla depremler yaşandı. Depremin nerede olduğu, büyüklüğü, şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu? 29 Eylül 2022 Perşembe 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Eylül 2022 Perşembe 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
Deprem mi oldu az önce deprem nerede oldu?

Merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Tunceli Pülümür’de saat 07.52’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı 6.3 kilometre derinlikte kaydedildi.

Öte yandan dün de Ardahan’ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 17.08’de merkez üssü Göle olan 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklanmıştı. Deprem, Göle ilçe merkezi, Ardahan il merkezi ile Erzurum’un Oltu ve Horasan ilçelerinde de hissedilmişti.

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