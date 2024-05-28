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Deprem uzmanı uyardı: 4 bölgede büyük risk var! İşte deprem riski bulunan yerler

Sağlam binaların inşası için denetim yapılması uyarısı yapan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin dört bölgede deprem riski bulunduğunu belirtti. Moriwaki, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis illerini işaret ederek bu bölgelerde deprem riskine dikkat çekti.

09:08 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Deprem riski bulunan yerler
Deprem riski bulunan yerler

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi için denetimin eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi. Japon uzman, Siirt'te İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na katıldı. Geçirdiği kaza sonucu sempozyuma koltuk değnekleri ile katılan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremlerle ilgili bilgi verdi.

DEPREM RİSKİ BULUNAN YERLER

Yoshinori Moriwaki, önümüzdeki süreçte Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu belirterek, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz" dedi.

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını fakat kentte 7'den büyük bir depremin yaşanmadığına işaret eden Yoshinori Moriwaki, bundan sonra da kentte büyük bir deprem beklenmediğini aktardı.



#deprem
#Yoshinori Moriwaki
#son depremler
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