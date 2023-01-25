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Son depremler listesi
Son dakika haberine göre, Muğla ve Antalya fena sallandı. Saat 15.37'de meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Seydikemer açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 41.08 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Deprem Antalya, Muğla, Denizli, Aydın ve İzmir'den de hissedildi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.37'de Muğla Seydikemer'e 80 kilometre açıkta Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.