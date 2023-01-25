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Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Antalya ve çevresinde de hissedildiği öğrenildi. AFAD'dan da depremle ilgili açıklama geldi.

15:56 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Son depremler listesi

Son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Muğla ve Antalya fena sallandı. Saat 15.37'de meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Seydikemer açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 41.08 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Deprem Antalya, Muğla, Denizli, Aydın ve İzmir'den de hissedildi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.37'de Muğla Seydikemer'e 80 kilometre açıkta Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Son depremler listesi


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler bir hayli korkutmaya başladı. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.

#deprem
#afad
#akdeniz
36 dakika önce
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Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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