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Deprem tatbikatı nerede yapılacak?

İçişleri Bakanlığı ve AFAD öncülüğünde Düzce Depreminin yıl dönümünde ülkemizde ilk kez eşzamanlı olarak, tüm vatandaşlarımızın katılımıyla çök-kapan-hayata tutun deprem tatbikatı yapılacak. Peki deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Deprem tatbikatı ne zaman saat kaçta?

12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde tüm Türkiye'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapılacak. Peki, neden tatbikat yapılıyor? İşte AFAD deprem tatbikatı günü ve saati.

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye genelinde yapılacak olan Deprem Tatbikatı 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de gerçekleşecek.

Neden deprem tatbikatı yapılıyor?

AFAD 'Afetlere dirençli toplum oluşturma' vizyonu kapsamında bilgilendirme amaçlı çalışmalar yürütüyor. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM’ler ve terminallerde toplamda 66.202 tatbikat icra edildi.

  • 1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım 2022 tarihinde ise AFAD koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18.57’de “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirilecek.

Düzce depremi ne zaman saat kaçta, kaç şiddetinde oldu?

  • 1999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi.

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