Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki kimdir? Yoshinori Moriwaki'nin biyografisi

23 Şubat Çarşamba günü İstanbul Silivri’de 6.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem sonrasında açıklamalarda bulunan Yoshinori Moriwaki "Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir." dedi. Peki, Yoshinori Moriwaki kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YOSHİNORİ MORİWAKİ KİMDİR?

Yoshinori Moriwaki, 1958 yılında Japonya’da dünyaya gelmiştir. Yüksek mimar ve Yüksek inşaat Mühendisidir. Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, Japonya'dan 1999 Marmara depremi sonrsında Türkiye’ye geldi.

Yoshinori Moriwaki, Malezya'daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya'daki Hazama Ando Corporation şirketinin İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Japonya'da Deprem bölgesi olan Sendai'da 13 yıl görev yapmış olan Yoshinori Moriwaki, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına İstanbul’da Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü projelerinde denetim görevlerinde bulundu.

1990 yılında Swiss Otel Projesi, YKK Fermuar Fabrikası, Çerkezköy- Honda Otomobil Fabrikası, Şekerpınar - Toyota Fabrikası, Adapazarı - Toyotasa Acil Yardım Hastanesi gibi projelerde yer alımıştır. Japon Otomotiv sektörünün Türkiye'de yapmış olduğu yatırımlarda da yer almıştır.

Deprem uzmanı olarak bilinen Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin pek çok ilinde deprem bilgilendirme semineri vermiştir.