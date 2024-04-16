Depremzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman ödenecek? AFAD Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı açıldı mı? sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD kira yardımı ödeme tarihleri beklenirken, AFAD kira yardımı uzatıldı mı, bitti mi sorusu, ayın 15'ine gelinmesiyle birlikte depremzede vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Depremzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman ödenecek? AFAD Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?

6 Şubat depremleri ardından başvuruda bulunan hak sahiplerine AFAD kira desteği sunmaya başlamıştı. İlk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği belirtilen kira desteği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının süreceğini söyledi. Öte yandan Özhaseki, ''Bütün evleri 1 buçuk sene içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

DEPREM KİRA YARDIMI NE KADAR?

AFAD tarafından ev sahiplerine 7 bin 500 TL, kiracılara 5 bin TL ödemeler yapılıyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. Destek ödemeleri ise zaman zaman banka sisteminde takılı kalabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için şu adımlar takip edilmeli:





Ziraat Bankası hesabına mobil bankacılıktan giriş yapılır,

Ödemeler,

Merkezi ödeme,