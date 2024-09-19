"Derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçının biletleri bugün itibarıyla satışa çıkıyor.
"Derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe - Galatasaray derbi biletleri tükendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşmaya Şükrü Saracoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dev derbinin kapalı gişe oynanması beklenirken gözler biletlere çevrildi. Özellikle yurt dışı ve şehir dışından derbi karşılaşmasını izlemek için İstanbul’a gelmeye hazırlananlar biletlerin satışa sunulacağı günü merak ediyor.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada derbi biletlerinin satışa sunulacağı tarihler duyuruldu. 20 Eylül cuma günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe- Galatasaray derbi biletleri genel satışa sunulacak. İşte, açıklamanın detayları;
18.09.2024 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)
19.09.2024 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)
20.09.2024 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL
FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL
VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.950,00 TL
GÖZLER ALINACAK KARARA ÇEVRİLDİ
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği derbi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar alınmamıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesine sarı-kırmızılı taraftarın alınıp alınmayacağına ilişkin kararı İl Güvenlik Kurulu karar verecek.
SÜPER LİG 2024-2025 DERBİ HAFTALARI
10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor