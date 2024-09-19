"Derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe - Galatasaray derbi biletleri tükendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşmaya Şükrü Saracoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dev derbinin kapalı gişe oynanması beklenirken gözler biletlere çevrildi. Özellikle yurt dışı ve şehir dışından derbi karşılaşmasını izlemek için İstanbul’a gelmeye hazırlananlar biletlerin satışa sunulacağı günü merak ediyor.