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Son dakika... Derbi maçlarına seyirci alınmayacak!

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta iki ezeli rakip kozlarını paylaşacak. Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbi maçları seyircisiz mi oynanacak? Beşiktaş-Galatasaray maçlarına seyirci alınmayacak mı?
Beşiktaş-Galatasaray maçları seyircisiz mi?

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbi rekabetinde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde karşılaşan iki ekip 1-1 berabere kalmıştı.

Derbi maçları seyircisiz mi?

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

Derbi maçları seyircisiz mi?
Derbi maçları seyircisiz mi?

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

Süper Lig 8. hafta maçların hakemleri kim?

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

1 Ekim Cumartesi:

  • 14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
  • 17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
  • 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar:

  • 14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
  • 14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz
  • 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi:

  • 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan

Süper Lig 2022-2023 sezonu derbi tarihleri

- 8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

- 10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

- 13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

- 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

- 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

- 23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

- 27. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

- 29. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

- 32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

- 34. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

- 37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

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