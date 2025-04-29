DGS BAŞVURU TARİHİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı 2025 hangi ayda, hangi gün uygulanacak?

Ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru süreci ve ücretiyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihte uygulanacak, başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...