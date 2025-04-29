DGS BAŞVURU TARİHİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı 2025 hangi ayda, hangi gün uygulanacak?

Önlisans mezunlarının lisans eğitimine geçişini sağlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre DGS başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak. Sınavın hangi gün yapılacağı ve başvuru ücreti de adaylar tarafından merak ediliyor. Gözler şimdi başvuru kılavuzuna ve ücret detaylarına çevrildi. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?
Ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru süreci ve ücretiyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihte uygulanacak, başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
DGS BAŞVURU 2025 TARİHİ NE ZAMAN?
DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs'ta başlayacak, 2 Haziran'a kadar sürecek.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?
DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Konuya ilişkin tutar DGS başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak.
DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.