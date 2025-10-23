DGS EK KAYIT TARİHLERİ 2025: DGS üniversite ek kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ek tercih sonuçlarıyla birlikte bir programa yerleşen adaylar, şimdi üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS ek yerleştirme sonrası kayıtlar ne zaman yapılacak?
DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için kayıt süreci başladı. 7-13 Ekim tarihlerinde tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM’nin erişime açtığı sonuç ekranı üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşıyor. Peki, 2025 DGS ek yerleştirme kayıtları hangi tarihlerde yapılacak, kayıt işlemleri nasıl olacak?
DGS EK KAYITLAR NE ZAMAN?
DGS üniversite ek kayıtları yarın itibari ile başlıyor.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.