DGS EK KAYIT TARİHLERİ 2025: DGS üniversite ek kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için kayıt süreci başladı. 7-13 Ekim tarihlerinde tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM’nin erişime açtığı sonuç ekranı üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşıyor. Peki, 2025 DGS ek yerleştirme kayıtları hangi tarihlerde yapılacak, kayıt işlemleri nasıl olacak?