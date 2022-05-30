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DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

DGS geç başvuru ücreti, tarihi, ve nasıl yatırılacağına dair soruların cevabını adaylar oldukça merak ediyor. DGS’ye girmek isteyenler için başvurular 13 Mayıs ve 23 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. DGS geç başvuruları 31 Mayıs’ta alınacak. Peki, DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte DGS 2022 geç başvuru tarihi detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? DGS 2022 geç başvuru tarihi detayları
​DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

DGS geç başvuru detayları belli oldu. DGS geç başvuru işlemleri 31 Mayıs tarihinde yapılacak. DGS sınavına girmek isteyen adaylar oldukça heyecanlı bir sürece giriyor. DGS ücretinin ise aynı gün ödenmesi bekleniyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenecek. Peki, DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte DGS 2022 geç başvuru tarihi detayları...

DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

  • DGS Başvuru ücreti 190,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
  • Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

DGS geç başvuru tarihi

DGS geç başvuruları 31 Mayıs tarihinde yapılacak. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

DGS başvuruları 2022: DGS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
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