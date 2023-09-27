DGS, Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır. DGS, herhangi bir üniversitenin ön lisans programından mezun olmuş veya mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır. DGS ile lisans programına geçiş yapan öğrencilerin burs veya kredi başvuruları, KYK tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilere, burs veya kredi ödemeleri, her ay düzenli olarak yapılır.

DGS kazananlar, KYK bursu veya kredisi alabilir mi?

DGS kazananlar, KYK bursu veya kredisi alabilirler. DGS ile lisans programına geçiş yapan öğrenciler, ön lisans programında burs veya kredi alıyorsa, ara vermeden lisans programına kayıt yaptırdıkları takdirde burs veya kredi almaya devam edebilirler.

DGS ile lisans programına geçiş yapan öğrenciler, ön lisans programında burs veya kredi almıyorsa, lisans programına kayıt yaptırdıktan sonra burs veya kredi başvurusunda bulunabilirler. Burs veya kredi başvurusu, KYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılmalıdır.

KYK bursu alma şartları

DGS ile lisans programına geçiş yapan öğrencilerin burs veya kredi alabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yükseköğretim programına kayıtlı olmak.

Öğrenci belgesine sahip olmak.

Ailenin maddi durumuna göre belirlenen gelir sınırının altında olmak.

Başarı kriterlerine göre belirlenen puanı almak.

DGS burs başvurusu belgeleri neler?

DGS ile lisans programına geçiş yapan öğrencilerin burs veya kredi başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

KYK burs/kredi başvuru formu

Öğrenci belgesi

Aile gelir belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrenci belgesi fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Gelir durumunu gösteren belge (maaş bordrosu, ticari kazanç belgesi, tarımsal gelir belgesi vb.)

KYK öğrenim kredisi kimlere verilmez?

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler, Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

KYK geri ödemesiz burs kimlere çıkar?

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilirler.

DGS sınavda kaç soru soruluyor, sınav süresi ne kadar?

DGS, 60 Türkçe ve 60 Matematik olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakikadır. DGS'de adaylara, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerisinin ölçülmesine yönelik hazırlanmış olan sorular sorulur.

DGS başvuru şartları neler?

DGS'ye başvurabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Ön lisans programından mezun olmak veya mezun olabilecek durumda olmak.

ÖSYM'nin belirlediği başvuru koşullarını taşımak.