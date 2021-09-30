Özgün DGS mazeret kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek tercih tarihlerini YÖK açıkladı
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DGS mazeret kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek tercih tarihlerini YÖK açıkladı

DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. "DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt buldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucuna göre yerleşemeyen adaylara mazeret hakkı tanıdı. DGS mazeret kayıtlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS mazeret kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek tercih tarihlerini YÖK açıkladı
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DGS ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. DGS'ye giren adaylar için tercih süreci ek yerleştirme ile devam edecek. ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanların bilgisi yayımlanacak. DGS ek tercih kılavuzunda üniversite puan tablosu da yer alacak. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 24 Eylül'de sona erdi. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK'ün dünkü toplantısında, 2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen; ancak kayıt tarihlerinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların durumu değerlendirildi.

Buna göre adayların, kayıt tarihinin bitişinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verildi.

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