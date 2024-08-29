DGS sonuç tarihi: ÖSYM son dakika DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanması için beklentiler Eylül ayı ile birlikte artmış durumda. Adaylar, 14 Ağustos'tan itibaren sonuçların erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuç belgelerine ulaşılabilecek. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapılmadığı için adaylar, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.