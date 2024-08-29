DGS sonuç tarihi: ÖSYM son dakika DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanması için beklentiler Eylül ayı ile birlikte artmış durumda. Adaylar, 14 Ağustos'tan itibaren sonuçların erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuç belgelerine ulaşılabilecek. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapılmadığı için adaylar, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.
DGS 2024 SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
DGS sonuç tarihi 14 Ağustos olarak duyurulmuştu. Bu tarihte açıklanmayan sonuçlar için ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir tarih verilmezken bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Geçtiğimiz yıl 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında DGS tercihleri alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde tercihlerin alınması bekleniyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 DGS tercih kılavuzunun adayların erişimine açılması bekleniyor.