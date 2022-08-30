Özgün DGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
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DGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi, sonuçlar ise 11 Ağustos'ta ilan edildi. DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra ise tercih heyecanı başladı. Peki DGS tercihleri bitti mi? 2022 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS tercihleri 2022 için son tarih detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS tercih tarihi

DGS tercihleri ne zaman bitiyor sorusu, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programı mezunu adayların gündeminde yer alıyor. DGS sınavında elde ettikleri puana göre tercihlerini yapacak olan adaylar, DGS tercihleri ne zaman bitiyor sorusuna cevap arayacak. Peki, 2022 DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, ÖSYM'den DGS tercih ve sonuç tarihi detayı.

DGS tercihleri ne zaman sona erecek?

DGS tercih işlemleri 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Başvuru işlemi 1 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Dikey Geçiş Sınavında bir öğrencinin 30 tercih hakkı bulunmaktadır.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayınlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

2022 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarih ise resmi olarak duyurulmadı. Geçen yıl tercih işlemleri 27 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde alınmış sonuçlar 14 Eylül'de duyurulmuştu. Bu sebeple 2022 DGS yerleştirme sonuçlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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