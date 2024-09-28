"DGS üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS üniversite kayıt tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar DGS üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman, kayıt nasıl yapılır?
"DGS üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? 2024 DGS üniversite kayıt nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS üniversite kayıt takvimi, ÖSYM tarafından paylaşıldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sıra kayıtlara geldi. 2 yıllık ön lisans bölümünü 4 yıllık programa tamamlamak isteyen öğrenciler "DGS üniversite kayıtları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar.
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.