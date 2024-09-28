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DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2024-2025 DGS üniversite kayıt tarihleri

DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2024-2025 DGS üniversite kayıt tarihleri

14:2928/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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DGS kayıt tarihleri
DGS kayıt tarihleri

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt süreciyle ilgili detaylar da netleşti. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için DGS üniversite kayıtları ekim ayında yapılacak. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS üniversite kayıtları ne zaman? İşte detaylar...

DGS üniversite kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM tarafından alınan DGS tercih sonuçları 27 Eylül 2024 tarihinde adayların erişime açıldı. DGS 2024-2025 üniversite kayıt tarihleri de bu gelişmeyle birlikte merak edildi. Yerleştirme sonuçları heyecanla bekleyen adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi ekranından puan bilgisi görüntülenebiliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.



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