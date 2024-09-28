DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2024-2025 DGS üniversite kayıt tarihleri

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından açıklanacak olan DGS tercih kılavuzu ile adaylar, lisans programlarına geçiş yapabilmek için gerekli olan tüm detaylara ulaşabilecek. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak, tercihler hangi tarihte yapılacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...