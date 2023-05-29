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DGS başvuruları başladı! 2023 DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvurularbugün başladı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2023 DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılabiliyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

12:21 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
DGS başvuru

DGS başvuru

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. DGS başvuruları; ÖSYM başvuru merkezleri, https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden veya ÖSYM Mobil Uygulaması'ndan yapılabilecek.

2023 DGS BAŞVURULARI BAŞLADI

2023 ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurları başladı.

Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

2023 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 DGS başvuru kılavuzu sonrasında başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

DGS başvurusu ücreti henüz belli olmadı. Başvuruların ilk günü yayımlanacak kılavuz ile miktar belirlenecek.



#dgs
#dikey geçiş sınavı
#ösym
#dgs başvuru
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