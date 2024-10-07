Mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord platformu, son günlerde özellikle çocuklara yönelik şantaj, cinsel istismar ve pedofili gibi ciddi iddialarla gündeme geldi. Discord'un Türkiye'de erişimi kısıtlanacak mı? sorusu sorulurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un engellenip, engellenmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi. Peki Peki Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? İşte detaylar.
Discord kapatılacak mı?
Hafta sonu İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlarıyla toplantı yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz.” dedi. Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu.
Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, “Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler.” ifadelerini kullandı.
Katalog suçlar çerçevesinde Sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde erişim engeli getirilmişti. Türkiye'nin şartlarını kabul etmesi üzerine Instagram'a erişim engeli 10 Ağustos itibariyle kaldırılmıştı.