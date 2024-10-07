Discord

son günlerde çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündemde. Özellikle popüler olanlar arasında yaygın olarak kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulaması Discord'un Türkiye'de erişiminin kısıtlanıp kısıtlanacağı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin Discord platformuna yönelik sorusunu yanıtladı. Peki Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? İşte, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son dakika Discord açıklaması ve tüm detaylar.