Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Discord engellenecek mi? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son dakika Discord açıklaması geldi

Discord engellenecek mi? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son dakika Discord açıklaması geldi

15:327/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi?
Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi?

Mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord platformu, son günlerde özellikle çocuklara yönelik şantaj, cinsel istismar ve pedofili gibi ciddi iddialarla gündeme geldi. Discord'un Türkiye'de erişimi kısıtlanacak mı? sorusu sorulurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un engellenip, engellenmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi. Peki Peki Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? İşte detaylar.

Discord
son günlerde çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündemde. Özellikle popüler olanlar arasında yaygın olarak kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulaması Discord'un Türkiye'de erişiminin kısıtlanıp kısıtlanacağı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin Discord platformuna yönelik sorusunu yanıtladı. Peki Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? İşte, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son dakika Discord açıklaması ve tüm detaylar.

Discord kapatılacak mı?

Hafta sonu İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlarıyla toplantı yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz.” dedi. Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu.

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, “Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler.” ifadelerini kullandı.

Katalog suçlar çerçevesinde Sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde erişim engeli getirilmişti. Türkiye'nin şartlarını kabul etmesi üzerine Instagram'a erişim engeli 10 Ağustos itibariyle kaldırılmıştı.


#Discord
#Discord girişi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 8 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri