Divriği seçim sonuçları 2024

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Divriği seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Sivas'ın Divriği ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım, hayvancılık ve el sanatlarıyla geçimini sağlayan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir ve Divriği Çayı'nın geçtiği vadilerle karakterizedir. Divriği'nin en önemli tarihi öğelerinden biri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 13. yüzyılda inşa edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'dır. Bu yapılar, Selçuklu dönemi mimarisinin önemli örneklerini sunar. Ayrıca, ilçe, tarih boyunca Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu da kültürel zenginliğini artırmıştır. Bugün, tarihi mirasını koruma çabalarıyla bilinen Divriği, turizm açısından da önemli bir potansiyele sahiptir.