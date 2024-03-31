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Divriği Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Divriği Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Divriği Oy Oranları Sonuçları

Sivas Divriği Belediye Başkanı 2024 adayları belirlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Sivas’da ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Divriği yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Divriği seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Divriği seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

09:41 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 11:54 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Divriği seçim sonuçları
Divriği seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Divriği seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Divriği Seçim Sonuçları 2024

Divriği Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Divriği 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

CHP - Hakan Gök %49,3

AK PARTİ - Halit Yazıcı %48,5

BĞMSZ - Adalet İnce %1,42

SAADET - Adem Kartal %0,41

BTP - Saliha Nur Tanış %0,27

Divriği 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Cumhuriyet Halk Partisi Cihan Deniz Akbaş - (Sivas / Divriği)

Milli Yol Partisi Hasan Hüseyin Çitil - (Sivas / Divriği)

Hür Dava Partisi Hüseyin Ökmen - (Sivas / Divriği)

İYİ Parti Öner Tellioğlu - (Sivas / Divriği)

Adalet ve Kalkınma Partisi Özcan Çetin - (Sivas / Divriği)

Saadet Partisi Uğur Tur - (Sivas / Divriği)

Divriği Hakkında

Sivas'ın Divriği ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım, hayvancılık ve el sanatlarıyla geçimini sağlayan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir ve Divriği Çayı'nın geçtiği vadilerle karakterizedir. Divriği'nin en önemli tarihi öğelerinden biri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 13. yüzyılda inşa edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'dır. Bu yapılar, Selçuklu dönemi mimarisinin önemli örneklerini sunar. Ayrıca, ilçe, tarih boyunca Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu da kültürel zenginliğini artırmıştır. Bugün, tarihi mirasını koruma çabalarıyla bilinen Divriği, turizm açısından da önemli bir potansiyele sahiptir.



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