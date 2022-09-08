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Diyanet 4-6 yaş anaokulu kayıt şartları

Bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 461 bin 288 öğrenci eğitim aldı. Yaz kur’an kurslarının sona ermesiyle birlikte şimde de diyanet anaokulların ne zaman açılacağını araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubu ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursları uzun bir aranın ardından yeniden öğrencileriyle buluşacak. Diyanet anaokulu (sıbyan mektebi) başvuru şartları ve ücretleri ne kadar? Diyanet anaokulu dersleri hangileri, kaç ders görülüyor?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet anaokulu (sıbyan mektebi) başvuru şartları ve ücretleri ne kadar?
Diyanet 4-6 yaş anaokulu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak yürtülen 4-6 yaş grubu Kur'an kursları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çeşitli dini bilgilerin yanında düzenlenen etkinliklerde değerler eğitiminin de verildiği 4-6 yaş Kur'an kurslarına ilgi, her geçen yıl daha da artarak devam ediyor.

Diyanet anaokulu (sıbyan mektebi) başvuru şartları

Yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında eğitimler iki dönem halinde uygulanacaktır. I. dönem 18, II. dönem 16 hafta olacak şekilde eğitim öğretim yapılacaktır.

Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. 4. Kayıt tarihlerinde öğreticilerin görev yaptıkları Kur’an kurslarında bulunmaları esastır. Ancak müftülükler şartları dikkate alarak öğreticilerin nöbetleşe olarak da hazır bulunmalarına imkan verebilecektir.

Diyanet sıbyan mektebine kaç aylıklar alınacak?

Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’na 48 ayını tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılabilecektir. Kayıt sırasında tüm öğrencilerin iletişim bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girilecektir. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımız kayıt için bizzat Kur’an kurslarına başvuracaklardır. Vatandaşlarımızın kayıtları öğreticiler tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt süresi içerisinde görevli her öğretici temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecektir. Kayıt süresi içinde açamayan öğreticiler de kayıt tarihleri haricinde temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecek ancak açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti alabileceklerdir.

18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik temel öğretim programı açılabilecektir. Öğreticiler ders programlarını haftada en az 5 gün olacak şekilde planlayacaktır. Programlara ait dersler ve krediler tablosu EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında yer almaktadır. Bir öğrenci dönem içerisinde aynı programa birden fazla kayıt edilemeyecektir.

Bir sınıf en az 12 öğrenci ile oluşturulabilecektir. Diyanet anaokulu ücretlerine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Diyanet anaokulu kaydı nasıl yapılır?

Çeşitli dini bilgilerin Kur'an ve sünnet temelinde öğretildiği Kur'an kursları 13 Eylül'de başlayıp 12 Haziran 2022 tarihinde sona ermişti. Kur'an kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, Kur'an kurslarına giderek kayıt yaptırabilmekte.

  • Diyanet anaokulu dersleri hangileri?

    Kurslarda öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanan müfredatla yüzde 75 değerler eğitimi, yüzde 25 ise Kur'an-ı Kerim'i tanıma dersleri verildi.
  • Bu kurslarda eğitim alan çocuklar, sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i de ses ve şekil olarak öğrendi.

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